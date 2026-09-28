बालाघाट में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या की, फिर कुएं में कूदा; लोगों ने बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: तिरोड़ी तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 में पति ने अपनी पत्नी की शराब के नशे में धारदार वस्तु से हत्या कर दी गई और उसके बाद कुएं कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। कुएं में कूदने की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। जिसे घायल अवस्था में तिरोड़ी से कटंगी रेफर किया गया है।

रविवार रात हुए विवाद के बाद सोमवार सुबह की वारदात रविवार 27 सितंबर को कमल पिता शिवलाल कटौते 38 वर्ष और उसकी पत्नी आरती कटौते 32 वर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दूसरे दिन सोमवार को सुबह सात बजे इसी विवाद को लेकर कमल कटौते ने आरती के गले पर धारदार हथियार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।