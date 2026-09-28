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बालाघाट में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या की, फिर कुएं में कूदा; लोगों ने बचाया

बालाघाट के तिरोड़ी में विवाद के बाद पति ने पत्नी की धारदार वस्तु से हत्या कर दी। इसके बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, पुलिस जांच कर रही ह...और पढ़ें

By Guneshwar SahareEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 03:15:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 03:15:41 PM (IST)
बालाघाट में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या की, फिर कुएं में कूदा; लोगों ने बचाया
बालाघाट में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या की। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

HighLights

  1. तिरोड़ी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
  2. रविवार रात दंपती के बीच विवाद हुआ था।
  3. सोमवार सुबह धारदार वस्तु से हमला किया गया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: तिरोड़ी तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 में पति ने अपनी पत्नी की शराब के नशे में धारदार वस्तु से हत्या कर दी गई और उसके बाद कुएं कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। कुएं में कूदने की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। जिसे घायल अवस्था में तिरोड़ी से कटंगी रेफर किया गया है।

रविवार रात हुए विवाद के बाद सोमवार सुबह की वारदात

रविवार 27 सितंबर को कमल पिता शिवलाल कटौते 38 वर्ष और उसकी पत्नी आरती कटौते 32 वर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दूसरे दिन सोमवार को सुबह सात बजे इसी विवाद को लेकर कमल कटौते ने आरती के गले पर धारदार हथियार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।


मासूम बच्ची के सिर से छिना परिवार का सहारा

जानकारी के अनुसार, आरती कुछ दिन पहले ही अपने मायके से वापस आई थी। दंपती की करीब तीन वर्ष की एक छोटी बच्ची भी है, जो घटना के समय अपने दादा-दादी के पास बताई जा रही है। मां की मौत और पिता के अस्पताल में भर्ती होने से मासूम बच्ची के सिर से एक ही झटके में परिवार का सहारा छिन गया।

मोहल्ले वालों ने कुएं से निकाला, पुलिस कर रही जांच

  • घटना के बाद कमल के कुएं में कूदने की जानकारी जैसे ही मोहल्ले के लोगों को मिली, उन्होंने तत्काल उसे बाहर निकाला और बचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमल को अपनी अभिरक्षा में लेकर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया।

  • उसे 112 वाहन से अस्पताल पहुंचाने में पुलिस के साथ त्रिभुवन साहू और मानी सेन्दरे ने भी मदद की। फिलहाल कमल का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इस घटना ने परिवार के साथ ही आसपास के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया हैं।

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    इनका कहना

    वार्ड नंबर 11 में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार वस्तु मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद कुएं में कूद गया था, जिसे बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में विवेचना जांच जारी है। विजय राजपूत, थाना प्रभारी, तिरोड़ी।

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