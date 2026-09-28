घर में सोता रहा बैंककर्मी का परिवार, चोरों ने बाहर से कुंडी लगाकर दिया वारदात को अंजाम, उमरिया में दहशत का माहौल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। शहर के विकटगंज स्थित पुरानी आरटीओ कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने ऐसा दुस्साहस किया कि घर के अंदर परिवार के लोग मौजूद थे और चोरों ने कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।

सुबह मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिलने और घर में सामान अस्त-व्यस्त पाए जाने के बाद चोरी की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि मकान रिटायर्ड बैंककर्मी श्री खंडेलवाल का है। वारदात के दौरान परिवार के सभी लोग घर में मौजूद थे। चोरों ने पहले कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी,जिससे अंदर मौजूद लोग बाहर न निकल सकें।