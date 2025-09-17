Naxalites: बालाघाट में फिर सक्रिय हुए नक्सली, पुलिस का मुखबिर होने के संदेह पर ग्रामीण का अपहरण

बालाघाट नई दुनिया, प्रतिनिधि: बालाघाट जिले में लंबे समय से पुलिस नक्सलियों पर हावी दिख रही है और लगातार उनके नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है इसी बीच बीती रात माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और ग्राम चौरिया के ग्रामीण देवेंद्र यादव को पुलिस का मुखबिर होने के संदेह पर अगवा कर लिया है।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस देवेंद्र को मिसिंग मानते हुए उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं मौके पर मिले हाथ से लिखो नक्सली पर्चो की विवेचना में भी लग गई है। यहां पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन संजय सिंह ने बताया कि ग्राम चौरिया में देवेंद्र यादव के मिसिंग होने की जानकारी उन्हें मिली है।
आपको बता दें कि मौके पर नक्सली लेटर भी मिले हैं जिसकी तफ्दीश की जा रही है। देवेंद्र के मिलने पर ही घटना की सही जानकारी मिल पाएगी की यह नक्सलियों द्वारा किया गया है या फिर कुछ और घटना है वहीं नक्सली पर्चो की भी विवेचना की जा रही है।
