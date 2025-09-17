मेरी खबरें
    Naxalites: बालाघाट में फिर सक्रिय हुए नक्सली, पुलिस का मुखबिर होने के संदेह पर ग्रामीण का अपहरण

    बालाघाट जिले के चौरिया गांव में नक्सलियों (Balaghat Naxalites) ने पुलिस का मुखबिर होने के संदेह में एक ग्रामीण, देवेंद्र यादव, का अपहरण कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने देवेंद्र को लापता मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। मौके से हाथ से लिखे नक्सली पर्चे भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 12:20:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 12:20:32 PM (IST)
    बालाघाट में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने के संदेह पर ग्रामीण का किया अपहरण

    1. बालाघाट में नक्सलियों का आतंक।
    2. नक्सलियों ने ग्रामीण को किया अगवा।
    3. बालाघाट पुलिस कर रही है तलाश।

    बालाघाट नई दुनिया, प्रतिनिधि: बालाघाट जिले में लंबे समय से पुलिस नक्सलियों पर हावी दिख रही है और लगातार उनके नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है इसी बीच बीती रात माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और ग्राम चौरिया के ग्रामीण देवेंद्र यादव को पुलिस का मुखबिर होने के संदेह पर अगवा कर लिया है।

    तलाश में जुटी पुलिस

    इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस देवेंद्र को मिसिंग मानते हुए उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं मौके पर मिले हाथ से लिखो नक्सली पर्चो की विवेचना में भी लग गई है। यहां पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन संजय सिंह ने बताया कि ग्राम चौरिया में देवेंद्र यादव के मिसिंग होने की जानकारी उन्हें मिली है।

    मौके पर मिले नक्सली लेटर

    आपको बता दें कि मौके पर नक्सली लेटर भी मिले हैं जिसकी तफ्दीश की जा रही है। देवेंद्र के मिलने पर ही घटना की सही जानकारी मिल पाएगी की यह नक्सलियों द्वारा किया गया है या फिर कुछ और घटना है वहीं नक्सली पर्चो की भी विवेचना की जा रही है।

