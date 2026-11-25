नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वन परिक्षेत्र हट्टा के ग्राम मानागढ़ में करंट लगाकर एक नर नीलगाय उम्र तीन वर्ष का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना इमली तालाब के पीछे सुसवा बीट के कक्ष क्रमांक 698 में हुई।

वन विभाग ने मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपित फरार है। वन विभाग के अनुसार, 23 नवंबर की दरमियानी रात जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से आरोपितों ने जंगल में जीआई तार के जरिए करंट लगाया था।