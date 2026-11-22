नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम सोगलपुर में 14 नवंबर को एक कमरे से मिली डूडेश्वर पिता टीकाराम खोबरागड़े (80) की अधजली लाश मामले में लांजी पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। बुजुर्ग डूडेश्वर की मौत की वजह कोई हादसा या आत्महत्या नहीं, बल्कि उसकी हत्या छोटे बेटे अनिल खोबरागड़े ने ही की थी। चलने-फिरने में असमर्थ डूडेश्वर पर अनिल ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और कमरा बंद कर दिया। अगली सुबह पुलिस को मृतक का जला हुआ शव कमरे के एक कोने में दीवार के सहारे टिका हुआ मिला था। रविवार को लांजी एसडीओपी दीपक तोमर ने बताया कि आरोपित अनिल की पिता के साथ अनबन थी। अनिल, पिता से बातचीत नहीं करता था।

वह पत्नी और पड़ोसी में रहने वाली अपनी बड़ी बहन अनुसुईया वाघमारे को पिता को खाना देने से मना करता था। एसडीओपी के अनुसार, अनिल इस बात से नाराज था कि पिता डूडेश्वर ने बड़ी बहन को जमीन दी है।