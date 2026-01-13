पंचायत भवन की भूमि को लेकर आदिवासी समाज और ग्रामीण विकास मंत्री में बहस, प्रहलाद पटेल बोले- हमको समझा रहे हो क्या? Video Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: रविवार को बालाघाट के वारासिवनी में 5.25 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपद पंचायत भवन का ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भूमिपूजन किया, लेकिन कार्यक्रम में मंत्री के सामने अपनी बात रखने पहुंचे आदिवासी समाज के लोग उस वक्त असहज हो गए जब मंत्री ने उन्हें 'हमको समझा रहे हो क्या' कह दिया। इससे जुड़ा 1.13 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वीडियो में मंत्री और आदिवासी समाज के बीच कुछ देर की बातचीत है, इसपर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दरअसल, आदिवासी समाज के पदाधिकारी भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को बड़ा देव पूजा स्थल और भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पर जनपद पंचायत भवन बनाए जाने के विरोध से जुड़ी मांग रख रहे थे। ब्रिटिश काल से उस जमीन पर आदिवासी करते हैं पूजा आदिवासी नेता दिनेश धुर्वे ने बताया कि जिस भूमि पर जनपद पंचायत भवन बनना है, उसके खसरा नंबर 546/3 में से 1.15 एकड़ भूमि में ब्रिटिश काल से गोंड आदिवासी समाज द्वारा बड़ा देव पूजा स्थली है। यहां भगवान बिरसा मुंडा की गोंडी परंपरा अनुसार पूजा-अर्चना की जाती है। ग्राम पंचायत वारा ने भी उक्त भूमि पर बड़ा देव पूजा स्थल और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना की सहमति दी है।