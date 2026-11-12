बालाघाट में नाराज पत्नी को मनाने टंकी पर चढ़ा पति, डेढ़ घंटे तक चला ड्रामा; पुलिस ने किया काबू

नईदुनिया न्यूज/बिरसा। जिले के बिरसा में बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में उस समय लोग सहम गए, जब एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया गया कि दीपेंद्र पिता खेलसिंह मेरावी (25) की पत्नी प्रीति टेकाम से अनबन थी।

इसी अनबन के कारण बीते छह महीने से प्रीति अपने मायके दरबारीटोला में रह रही है। बुधवार को दीपेंद्र पत्नी को लेने दरबारीटोला आया था, लेकिन प्रीति साथ चलने से इनकार कर दिया। दीपेंद्र ने व्यथित होकर शराब पी और पानी की टंकी पर चढ़ गया।

पुलिस ने उतारा नीचे

वह बार-बार टंकी से कूद जाने की धमकी दे रहा था। वह पत्नी को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। बाजार पहुंचे लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। लोगों की सूचना पर बिरसा पुलिस मौके पर पहुंची और दीपेंद्र को नीचे उतरने कहा, लेकिन पुलिस भी विफल रही।

पुलिस ने युवक को नियंत्रित करने की योजना बनाई। थाना प्रभारी विजय केन के मार्गदर्शन में पुलिस ने उसे बातों में उलझाए रखा और एक आरक्षक टंकी की दूसरी तरफ से युवक के करीब पहुंचा और उसे पकड़ लिया।

लगभग डेढ़ घंटे तक चले हाइवोल्टेज ड्रामा को देखने भारी भीड़ जुट गई। दीपेंद्र और प्रीति का विवाह 2021 में हुआ था। दीपेंद्र रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम जामटोला का रहने वाला है।