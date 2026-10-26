बालाघाट में पत्नी को बचाने कुएं में कूदा पति, हादसे में दोनों की मौत; पुलिस ने निकाले शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/बैहर। बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र के ग्राम सीताडोंगरी में रविवार को कुएं में गिरी पत्नी को बचाने के लिए कूदा पति की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव कुएं से बरामद किए।

बताया गया कि अंजोर सिंह पिता धरमसिंह उइके 52 वर्ष के घर के आंगन में पत्थर का कुआं है। इसमें लगी मोटर तीन-चार दिन से खराब थी। रविवार दोपहर करीब दो बजे शांति बाई उइके 48 वर्ष बाल्टी से पानी निकाल रही थीं, तभी वह कुएं में गिर गई।