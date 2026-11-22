नईदुनिया न्यूज, रामपायली। रामपायली पुलिस ने मारपीट से हुई हत्या मामले में आरोपित रेखलाल रोगड़े (44) निवासी गर्रा को गिरफ्तार किया है। 20 नवंबर को रामपायली के ग्राम गर्रा में मृतक रमेश पिता मोतीलाल खरे (55) और आरोपित रेखलाल के बीच विवाद हुआ था।

रेखलाल ने रमेश के पेट पर लात मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पेट पर लात लगने से रमेश की किडनी क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही आंतरिक अंगों से रक्तस्राव हो गया था, जिसके कारण रमेश की मृत्यु हुई थी।