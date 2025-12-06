बालाघाट-खैरागढ़ सीमा के जंगल में सुरक्षाबल से मुठभेड़ के बाद भागे माओवादी, बड़ी मात्रा में सामान मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जैसे-जैसे मिशन 2026 के पूरा होने का समय करीब आ रहा है, वैसे-वैसे सुरक्षाबल माओवादियों पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं। शनिवार को मध्यप्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सीमा क्षेत्र के जंगल में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, वह बालाघाट के अंतर्गत आता है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

उन्होंने ‘नईदुनिया’ से चर्चा में बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे मप्र-छग सीमा क्षेत्र में माताघाट पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। माओवादियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। मुठभेड़ के बाद माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग निकले। सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोग के सामान, विस्फोटक, मेडिकल सामग्री आदि बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि माओवादियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।