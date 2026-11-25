नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की सूचना पर मौका स्थल पहुंची पुलिस पर 20 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें आरक्षक तोमेश बघेले को बिरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जबकि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत की गई विशेष सहयोगी दस्ता (एसएसयू) के दो जवान संदीप मेरावी और पीयूष रनकुहे को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के साल्हेवारा निवासी ठुमेंद्र पिता रामचंद्र पांचे (26) अपने बेटे के नामकरण का कार्ड देने अचानकपुर (बिरसा) आए थे। लौटते समय अचानकपुर और कचनारी के बीच सड़क पर खड़े ट्रक से उनकी बाइक पीछे से टकरा गई। हादसे में ठुमेंद्र की मौके पर मौत हो गई।