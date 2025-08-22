बालाघाट के माओवाद प्रभावित 30 से ज्यादा गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवाद प्रभावित बैहर और परसवाड़ा विस अंतर्गत घने जंगल के अंदर बसे 30 से अधिक गांवों के लोगों ने शुक्रवार को नेटवर्क की समस्या दूर न होने से नाराज होकर बालाघाट से बैहर राजमार्ग पर गांगुलपारा के बंजारी में चक्काजाम कर दिया गया। इससे दोनों तरफ वाहनों के पहिए थम गए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों में नेटवर्क की समस्या लंबे समय से बनी है। जिसका असर पंचायतों के कामकाज पर पड़ रहा है।

नेटवर्क मिलाने के लिए कई बार पंचायत के कर्मचारी ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलने पर काम पूरे नहीं हो पा रहे है। जिससे पंचायतों में कई सारे कामकाज प्रभावित होने लगे है। दरअसल, क्षेत्र के घने जंगलों में बीएसएनएल के अधिकांश टावर लगे हैं, जिनमें से कई टावर बंद पड़े हैं। इस समस्या से कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर कलेक्टर तक को अवगत कराया गया है। बावजूद इसके समस्या हल नहीं हो रही है।