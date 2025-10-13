अमाड़ी की भाजी की सब्जी खाने के बाद मां-बेटी बीमार, जेठ पर चूहा मार दवा मिलाने का आरोप

मेरी खबरें
    जिला अस्पताल में भर्ती इंद्र कला बाई नगपुरे ने घरेलू विवाद के चलते अपने जेठ रोशन लाल नगपुरे के परिवार के विरुद्ध ही अमाड़ी कि सब्जी में चूहा मार दवाई डालने का संदेह व्यक्त किया है। इस मामले की जांच खैरलांजी पुलिस द्वारा की जा रही है।

    By Mahesh Chouhan
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 06:44:14 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 06:56:25 PM (IST)
    1. पड़ोस में बड़े भाई रोशन लाल का घर है।
    2. इन दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा है।
    3. दोनों परिवारों के बीच बोलचाल भी बंद है।

    बालाघाट। जिले के खैरलांजी के वार्ड नंबर तीन में रहने वाली मां,बेटी अमाड़ी की भाजी की सब्जी खाने के बाद बीमार हो गई है। खाने में अमाड़ी की सब्जी खाने के बाद अचानक उल्टी और चक्कर आने पर दोनों मां बेटी जिनमे इंद्रकला बाई पति कोसन लाल नगपुरे 45 वर्ष और उसकी बेटी रूपाली पिता कोसन लाल नगपुरे 17 वर्ष को खैरलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती इंद्र कला बाई नगपुरे ने घरेलू विवाद के चलते अपने जेठ रोशन लाल नगपुरे के परिवार के विरुद्ध ही अमाड़ी कि सब्जी में चूहा मार दवाई डालने का संदेह व्यक्त किया है। इस मामले की जांच खैरलांजी पुलिस द्वारा की जा रही है।

    परिवार के बीच चल रहा है विवाद

    मिली जानकारी के अनुसार कोसन लाल नगपुरे अपने परिवार के साथ खेती किसानी के अलावा वे अपनी पत्नी इंद्रकलाबाई के साथ सीएम राइस स्कूल में काम करने जाते हैं। उसके घर से ही लगा उनके बड़े भाई रोशन लाल का मकान है जिनके बीच घरेलू विवाद चल रहा है। दोनों परिवारों के बीच बोलचाल बंद है।


    बताया गया है कि 12 अक्टूबर को सुबह 6 बजे कोसनलाल और उसकी पत्नी इंद्रकलाबाई के साथ स्कूल चले गए थे। घर में उनकी बेटी रूपाली थी जिसने माता-पिता के चले जाने के बाद घर की साफ सफाई के खाने में चावल आलू भटे की सब्जी के अलावा अमाड़ी की भी सब्जी बनाई ओर इसके बाद वह पीने का पानी भी लाने गई।

    घर में पानी भरने के बाद चावल में अमाड़ी की सब्जी खाने के बाद अपनी मम्मी और पिता का टिफिन लेकर स्कूल गई थी। यहां इंद्रकला बाई ने खाने में चावल और अमाड़ी की सब्जी खाई। खाना खाने के बाद वह स्कूल में काम पर लग गई कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगा और उल्टी भी होने लगी।

    तब उसने अपनी बेटी को फोन लगाकर बताई थी मुझे खाना खाने के बाद चक्कर और उल्टी हो रही है तब उसने भी अपनी मां को बताई की मुझे भी चक्कर आ रहे हैं और उल्टी हो रही है। शंका होने पर रूपाली ने चूल्हे के आसपास खोजबीन की तब उसे चूल्हे के पास पैकेट मिला।

