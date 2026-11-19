नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की।

बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर सुधीर जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि धान खरीदी एक दिसंबर से 20 जनवरी 2027 तक होगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खरीदी की जाएगी।