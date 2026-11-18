नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मध्य प्रदेश के कान्हा व पेंच टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के नवेगांव-नागझीरा टाइगर रिजर्व के बीच स्थित बालाघाट का सोनेवानी जंगल अब बाघों का पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने यहां बाघों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

सोनेवानी, कटंगी-तिरोड़ी, लामता और लौंगुर क्षेत्र में 60 से अधिक बाघ होने का अनुमान है। गौरा, हिना, शर्मीली, जुगनी, पुजारन और बंजारन सहित सात बाघिनों ने यहां कुनबा बढ़ाया है। उनकी संतानों के बड़े होने के साथ बाघों की संख्या बढ़ रही है।