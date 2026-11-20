नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जागपुर घाट के जंगल में पुलिस ने शुक्रवार को 20 वर्षीय अरुण पिता बलदेव ठाकरे निवासी ग्राम भटलई थाना बिरसा का शव बरामद किया है। अरुण का शव पेड़ में नायलान की रस्सी से बने फंदे में झूलता मिला।

मृतक के दोस्त कपिल बिसेन ने बताया कि आत्महत्या करने से पहले अरुण ने उसे वाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था। कपिल ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने फांसी लगा ली। अरुण ने फंदा बनाने के बाद कपिल को वीडियो कॉल किया था।