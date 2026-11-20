स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने तगड़ा पलटवार किया है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने कीवी गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने दमदार शतक बनाए।

बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए। जबाव में खेलने उतरी भारतीय टीम को दोनों ओपनर जायसवाल और राहुल ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं।