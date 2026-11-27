नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। दक्षिण सामान्य वन मंडल के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित चिखलाबड्डी जंगल में शुक्रवार दोपहर बाघ के हमले में 10 वर्षीय सौरभ मरकाम की मौत हो गई। वह कलेगांव निवासी सुकचैन मरकाम का पुत्र था और बैगा समुदाय से था। घटना कक्ष क्रमांक 427 भाग-दो में हुई।

सुकचैन मरकाम बांस कूप की कटाई कर रहे थे, तभी बाघ ने उनके बेटे पर हमला किया और उसे करीब 500 मीटर तक घसीटकर ले गया। मजदूरों के शोर मचाने पर बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया। इस घटना से जंगल में काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई और उन्होंने कटाई का काम बंद कर दिया।