बालाघाट में बिजली का करंट लगने से बाघ की मौत, डॉग स्क्वॉड की मदद से सुराग जुटा रहा वन विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के पूर्व बैहर सामान्य वन परिक्षेत्र की खुरमुंडी बीट में शनिवार को नर बाघ उम्र 12 वर्ष मृत अवस्था में मिला। बाघ की मौत विद्युत करंट लगने से हुई है। वन विभाग ने बालाघाट से डॉग स्क्वॉड टीम बुलाकर शव बरामद किया और जांच शुरू की गई। चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। आसपास के क्षेत्र में तलाशी के दौरान जीआई तार और खूंटियां मिली हैं। डॉग स्क्वॉड की मदद से वन विभाग आरोपितों का पता लगाने में जुटा है। जिले में वन्यजीवों की लगातार हो रही मौतों के कारण वन विभाग की चिंता बढ़ गई है और गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं।

24 दिनों में हुई 10 वन्यजीवों की मौत बीते 24 दिनों के भीतर बाघ और तेंदुए समेत अन्य 10 वन्यजीवों की मौत हुई है। खुरमुंडी का जंगल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कोर और बफर जोन से लगा है। इस कारण पूर्व बैहर सामान्य क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या अधिक है और कई बार वे सड़क पर भी दिखाई देते हैं।