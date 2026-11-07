IND vs NZ: वेलिंगटन वनडे में बारिश बनी वरदान, भारत 4 रन से जीता; सीरीज में 2-0 से आगे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में बारिश वरदान बनकर आई। 135 रनों के मिले टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई थी। भारत ने 26 ओवर में 113 रनों के योग पर 7 विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद मैदान में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी। डीएलएस मेथड से भारत चार रनों से जीत गया। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और भारतीय टीम की जीत की घोषणा कर दी गई। वनडे सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली।

कीवी टीम को मिला पहले बल्लेबाजी का न्यौता

बता दें कि, भारत ने पहले टॉस जीतकर कीवी टीम को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। बारिश की वजह से मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया। इससे पहले कीवी टीम 41 ओवर में 134 रनों पर ढेर हो गई।

रोमांचक समय पर बारिश की दस्तक