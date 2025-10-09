Video: कान्हा टाइगर रिजर्व MP में बाघ-बाघिन आए आमने-सामने, रोमांचित हुए सैलानियों ने कैमरे में दिया दुर्लभ पल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: एक अक्टूबर से कान्हा टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों को बाघ के दीदार हो रहे हैं। बाघ-बाघिन से जुड़ा एक वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित है। इसमें वयस्क बाघ-बाघिन घास के मैदान से निकलकर सैलानियों की जिप्सी के सामने आते हैं।

बाघ, बाघिन को रिझाने का प्रयास करता है, लेकिन बाघिन अचानक दहाड़ मारकर अपना रौद्र रूप दिखाती है। तभी बाघ-बाघिन एक ही समय पर कुछ ही सेकंड के लिए दोनों पांव पर खड़े हो जाते हैं। दूसरे वाहन में बैठे पर्यटकों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। 29 सेकंड के इस वीडियो को देखकर हर कोई रोमांचित हो रहा है।

यह पूरा नजारा बुधवार को कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की जोन में रिकार्ड किया गया। यह वही क्षेत्र है, जहां दो अक्टूबर को दो बाघों के बीच संघर्ष हुआ था। बताया गया कि नर बाघ टी-125 और बाघिन टी-106 एक साथ दिखाई दिए।

वीडियो में नर बाघ टी-125 दोनों पैरों पर खड़े होकर बाघिन टी-106 को रिझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहा है। इस दृश्य ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे नजारे दुर्लभ होते हैं। पर्यटकों को ऐसे नजारे कम ही देखने मिलते हैं।