    By Yogesh Kumar GautamEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 11:57:06 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 12:26:54 AM (IST)
    बालाघाट अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव, पुलिस ने दर्ज की शिकायत
    अधिवक्ता संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव

    HighLights

    1. अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव
    2. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मामले को जांच में लिया
    3. अधिवक्ताओं ने वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: जिले में शनिवार को हुए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता प्रवेश मलेवार की कार पर सोमवार देर रात अज्ञात लोगों ने पत्थराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही संघ के अधिवक्ता शिकायत करने कोतवाली थाना पहुंचे।

    जानकारी के अनुसार, सोमवार रात अधिवक्ता बार रूम में थे। अन्य अधिवक्तागण अपना काम कर रहे थे। जब कुछ अधिवक्ता घर लौटने कोर्ट परिसर पहुंचे, तो संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवेश मालेवार की कार का कांच टूटा हुआ दिखाई दिया। अधिवक्ताओं ने मामले की सूचना डायल 112 के माध्यम से तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मामले को जांच में लिया है।


    कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया है कि मामले की जांच कर कार का कांच तोड़ने वाले का पता लगाया जाएगा। इससे पहले कोतवाली थाना पहुंचकर मालेवार सहित सभी अधिवक्ताओं ने मामले की थाना प्रभारी से शिकायत की। उन्होंने न्यायालय एवं बार रूम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने, अध्यक्ष की कार पर पत्थर फेंककर कांच क्षतिग्रस्त करने वालों का पता लगाकर उसे पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की।

    मांग को लेकर उन्होंने कोतवाली परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। अध्यक्ष प्रवेश मालेवार ने कहा कि उनकी कार पर यह पथराव चुनावी रंजिश के तहत किया गया है। उन्होंने आरोपी का पता लगाकर तत्काल उसे गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है।

