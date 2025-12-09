मेरी खबरें
    प्लेट में रखी चूहा मारने की दवा को मिठाई समझ महिला ने खाया, जानें फिर क्या हुआ

    बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में एक 60 वर्षीय वृद्धा ने मिठाई समझ कर चूहामार दवा का सेवन कर लिया है। इसके बाद महिला की तबीयत खराब हो गई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है।

    By Mahesh Chouhan
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:12:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:17:37 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में एक 60 वर्षीय वृद्धा ने मिठाई समझ कर चूहामार दवा का सेवन कर लिया है। इसके बाद महिला की तबीयत खराब हो गई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है।

    घर के बर्तन साफ करने के लिए आंगन में आई थी महिला

    मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, महिला सुकवारो बाई पति बालिकराम घटरे 60 वर्ष ग्राम बरबसपुर निवासी है, जो कि अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी और घरेलू काम करती है। बताया गया है कि सुबह करीब 8 बजे वह अपने घर के बर्तन साफ करने के लिए आंगन में आई थी और बर्तन साफ करने के बाद उसने घर के आंगन में प्लेट में रखी चूहा मार दवाई को मिठाई समझकर खाली।


    रिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया

    इसके कुछ देर बाद उसका नाती आया और उसने पूछा की प्लेट में चूहा मार दवाई रखी थी कहां पर है। तभी उसने बताई कि मैंने मिठाई समझकर खाली। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब जाकर उसे परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। महिला की हालत अभी स्थिर है।

