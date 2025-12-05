नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जनजीवन और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा चाइनीज मांझा व नायलोन का धागे का उपयोग नहीं थम रहा है। शुक्रवार दोपहर को शहर के दशहरा मैदान के समीप स्कूटी सवार महिला के गले में नायलोन मांझा अटक गया। इससे महिला के गले में रगड़ लग गई। वहीं महिला और स्कूटी पर पीछे बैठा बालक बुरी तरह गिर गए। इससे दोनों को चोटें आई। गनीमत रही कि स्कूटी की स्पीड कम थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

बता दें कि 2 दिसंबर को ही दिन में न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। सात वर्षीय बालिका का गला नायलोन के मांझे से कटने से बचा। इसके बाद 4 दिसंबर को जिलेभर में पुलिस प्रशासन ने दुकानों पर नायलोन मांझे की जांच की।