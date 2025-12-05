मेरी खबरें
    बड़वानी में स्‍कूटी सवार महिला के गले में अटका चाइनीज मांझा, घायल

    2 दिसंबर को ही दिन में न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। सात वर्षीय बालिका का गला नायलोन के मांझे से कटने से बचा। इसके बाद 4 दिसंबर को जिलेभर में पुलिस प्रशासन ने दुकानों पर नायलोन मांझे की जांच की।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:39:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:40:44 PM (IST)
    फोटो :-घायल महिला के गले में लगी चोट।

    HighLights

    1. महिला के गले में अटका मांझा, हुई घायल
    2. प्रतिबंध के बावजूद नहीं लग पा रही रोक
    3. सड़कों के किनारे पतंगबाजी पर रोक की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जनजीवन और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा चाइनीज मांझा व नायलोन का धागे का उपयोग नहीं थम रहा है। शुक्रवार दोपहर को शहर के दशहरा मैदान के समीप स्कूटी सवार महिला के गले में नायलोन मांझा अटक गया। इससे महिला के गले में रगड़ लग गई। वहीं महिला और स्कूटी पर पीछे बैठा बालक बुरी तरह गिर गए। इससे दोनों को चोटें आई। गनीमत रही कि स्कूटी की स्पीड कम थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

    बता दें कि 2 दिसंबर को ही दिन में न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। सात वर्षीय बालिका का गला नायलोन के मांझे से कटने से बचा। इसके बाद 4 दिसंबर को जिलेभर में पुलिस प्रशासन ने दुकानों पर नायलोन मांझे की जांच की।


    हालांकि इसका चोरीछिपे विक्रय हो रहा हैं और आसमान में पतंगबाजी में इसका उपयोग हो रहा है। स्कूटी सवार महिला सरिता के अनुसार वे बंधान में रहती हैं। स्कूटी से बालक के साथ बड़वानी की ओर आ रही थी। तभी सडक़ किनारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनके गले में नायलोन का मांझा लपट गया।

    इससे उनके गले में रगड़ लगी और संतुलन बिगडऩे से स्कूटी से जा गिरा। इसमें उनके साथ बैठे बच्चे को भी चोट आई। सरिता ने कहा कि पतंगबाजी से कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले नायलोन व चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक लगना चाहिए। पतंगबाजी में सूत के धागे का ही उपयोग होना चाहिए। पतंगबाजी सडक़ों के किनारे नहीं होना चाहिए। इससे बाइक सवार राहगीरों के साथ जानलेवा घटनाएं होने की अधिक आशंका रहती है।

