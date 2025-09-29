MP News: बड़वानी में बड़ा हादसा, मोटी माता मंदिर के बाहर गिरा पीपल का पेड़, दुकानें और स्कूटी क्षतिग्रस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के मोटी माता चौक पर सोमवार रात्रि करीब 10.50 बजे बड़ा हादसा टल गया। यहां जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक खरगोन की शाखा परिसर में खड़ा पीपल का पुराना बड़ा पेड़ अचानक मंदिर के बाहर दीवार पर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे का कोई शिकार नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान बैंक व मंदिर की दीवार के बाहर मोबाइल रिपेरिंग और अन्य दुकान क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं सामने रोड किनारे खड़ी स्कूटी पेड़ के नीचे दब गई। मंदिर के भीतर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई और वे दूसरे रास्ते से बाहर निकले।

मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता बताया जा रहा है कि नवरात्रि पर मोटी चौक मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसी दौरान पुराना सूखा पीपल का पेड़ अचानक गिरने से विद्युत और टेलीफोन के तार टूटकर नीचे गिर गए। घटना के समय चौक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और राहगीर भी गुजर रहे थे। पेड़ गिरने के बाद बिजली बंद हो गई और पूरे इलाके में अंधेरा छा गया।