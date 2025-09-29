Indore में दर्शन से लौट रहे परिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत, परिवार के चार सदस्य घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवास स्थित माता के दर्शन कर दोपहिया वाहन से लौट रहे परिवार को अर्जून बड़ोद में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में डेढ़ वर्षीय बच्ची प्रतीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक की टक्कर लगने के बाद बच्ची उछलकर नीचे गिर गई थी, जिससे ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में पति-पत्नी और दो बच्चे घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है।
ट्रक ने मारी टक्कर
घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब पांच बजे सुनील परमार निवासी पाटनीपुरा, पत्नी राधा, बेटा प्रतीक, बेटी प्रतीक्षा व भतीजी शगुन के साथ दोपहिया वाहन से देवास माताजी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद सुबह करीब सात बजे वे इंदौर के लिए रवाना हुए। रास्ते में कुछ देर के लिए नाश्ता करने रुके, वहां से कुछ ही दूर अर्जून बड़ोद के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।
हादसे में सुनील की छोटी बेटी प्रतीक्षा बाइक से दूर गिरी और ट्रक के चपेट में आ गई। वहीं सुनील सहित अन्य लोगों को चोट आई है। शव को देवास जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया। सुनील ने बताया कि वह मूल रूप से पीपलरावां के रहने वाले हैं और इंदौर के एक होटल में नौकरी करते हैं।
जाम के कारण चर्चा में अर्जून बड़ोद
अर्जून बड़ोद जाम लगने के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। यहां आए दिन सड़क खराब होने के कारण जाम की स्थिति बनती है, जिसके कारण घंटों जाम लगा रहता है। इससे पहले भी इस मार्ग पर हादसे हो चुके हैं।
