सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- वन औषधियों के संरक्षण के लिए बड़वानी में बनेगा वन औषधि शोध संस्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। नशा नाश की जड़ है, नशा अपने साथ बुराई एवं विकृति लाता है अतः हम सभी को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हम इस बुराई को हमारे समाज से दूर कर देंगे। नशा मुक्ति के क्षेत्र में शिव पंथ के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर शिव पंथ के संस्थापक परम पूज्य गुरुवर्य वनसिंह महाराज एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे शिव पंथ कर कालूसिंह महाराज एवं सुमली माताजी को शत-शत नमन करता हूं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उक्त बातें बड़वानी जिले के ग्राम अजगरिया में शिव पंथ समुदाय के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। अतः हमें अपने जीवन को नशे की प्रवृत्ति में नहीं लगना चाहिए बल्कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके । शिव पंथ समुदाय इसी प्रकार का बड़ा ही सराहनीय एवं सार्थक कार्य कर रहा है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही संकल्प है कि 2029 तक देश व हमारा मध्य प्रदेश से नशावृत्ति कि बुराई जड़ से खत्म हो जाए। और यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर नशे की प्रवृत्ति को छोड़कर नशा मुक्ति के पथ पर चलेंगे। भगवान शंकर जी के नाम पर स्थापित यह शिव पंथ इस प्रकार लोगों के जीवन में बदलाव लाता है जिस प्रकार भगवान शंकर अलख निरंजन होकर मनुष्य का जीवन बदलते हैं। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र देव पूर्ण आकार के साथ 16 कलाओं से अपना प्रकाश फैला रहे हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब खीर बनाई जाती है तो उसमें चंद्र देव अमृत की वर्षा करते हैं एवं शिव पंथ भी खीर खिलाकर ही नशा मुक्ति का पावन कार्य करते हैं।