बड़वानी में गुमटी में लगी आग, सीएनजी और पेट्रोल पंप को बंद किया, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के बस स्टैंड के पास पार्किंग स्थल में रखी गुमटी में बुधवार रात को आग लग गई। गुमटी में गैरेज संचालित होता है। गुमटी में आग लगने से ऊंची आग की लपटे उठी। वहीं पास के पार्किंग परिसर में यात्री बसें, जीप, कार आदि वाहन खड़े होने से मौका स्थल हड़कंप मच गया। पास में ही मौजूद सीएनजी पंप और पेट्रोल पंप को तुरंत बंद कराया गया।

यह घटना बुधवार रात्रि करीब 9.30 बजे की है। गुमटी में धुआं उठते देख आसपास के लोगों ने नपा के फायर फाइटर को सूचना दी। फायर वाहन के पहुंचने के पूर्व गुमटी की आग ऊंची लपटों में बदल गई। फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। नगर पालिका फायर फाइटर अगर समय पर नहीं पहुंचता और गुमटी की आग नहीं बुझाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।