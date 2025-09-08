मछली के जाल में फंसा ‘किंग कोबरा’, मची अफरा-तफरी, सर्प मित्र ने किया ऐसा रेस्क्यू कि Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। ग्राम लोहारा पुनर्वास में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक ज़हरीला कोबरा सांप अचानक गजू कहार के घर में घुस आया। सांप सीधा घर के आंगन में रखे मछली पकड़ने के जाल की ओर बढ़ा और उसी में बुरी तरह फंस गया।
जैसे ही कोबरा जाल में उलझा, घर के सदस्यों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार के लोग घबराकर बाहर की ओर भागे और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बच्चे और महिलाएं सुरक्षित दूरी से खड़े होकर तमाशा देखने लगे, वहीं पुरुष सांप की हरकतों पर नज़र बनाए हुए थे।
कोबरा ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उलझता ही चला गया। सांप बार-बार फुफकार मार रहा था और उसकी फुंफकार सुनकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। स्थिति गंभीर होती देख गजू कहार और मोहल्ले के लोगों ने तत्काल सर्प मित्र निलेश उपाध्याय को सूचना दी।
लगभग दोपहर 12 बजे निलेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर सावधानीपूर्वक मछली पकड़ने के जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित जाल से बाहर निकाल लिया गया। भीड़ सांसें थामकर यह पूरा घटनाक्रम देखती रही।
सर्प मित्र निलेश उपाध्याय ने कोबरा को बिना किसी चोट पहुंचाए सुरक्षित रेस्क्यू किया और बाद में उसे पास के जंगल में जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और निलेश उपाध्याय की प्रशंसा की।