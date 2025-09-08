मछली के जाल में फंसा ‘किंग कोबरा’, मची अफरा-तफरी, सर्प मित्र ने किया ऐसा रेस्क्यू कि Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। ग्राम लोहारा पुनर्वास में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक ज़हरीला कोबरा सांप अचानक गजू कहार के घर में घुस आया। सांप सीधा घर के आंगन में रखे मछली पकड़ने के जाल की ओर बढ़ा और उसी में बुरी तरह फंस गया।

घर में घुसा कोबरा सांप जैसे ही कोबरा जाल में उलझा, घर के सदस्यों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार के लोग घबराकर बाहर की ओर भागे और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बच्चे और महिलाएं सुरक्षित दूरी से खड़े होकर तमाशा देखने लगे, वहीं पुरुष सांप की हरकतों पर नज़र बनाए हुए थे।