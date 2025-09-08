मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मछली के जाल में फंसा ‘किंग कोबरा’, मची अफरा-तफरी, सर्प मित्र ने किया ऐसा रेस्क्यू कि Video वायरल

    एक ज़हरीला कोबरा सांप अचानक गजू कहार के घर में घुस आया। सांप सीधा घर के आंगन में रखे मछली पकड़ने के जाल की ओर बढ़ा और उसी में बुरी तरह फंस गया। बारीकी से निरीक्षण करने के बाद फिर सावधानीपूर्वक मछली पकड़ने के जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित जाल से बाहर निकाल लिया गया।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 06:45:13 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 06:50:13 PM (IST)
    मछली के जाल में फंसा ‘किंग कोबरा’, मची अफरा-तफरी, सर्प मित्र ने किया ऐसा रेस्क्यू कि Video वायरल
    कोबरा सर्प को निकालते हुए सर्प मित्र निलेश उपाध्याय।

    HighLights

    1. एक ज़हरीला कोबरा सांप अचानक गजू कहार के घर में घुसा
    2. मछली पकड़ने के जाल की ओर बढ़ा और उसमें में फंस गया
    3. मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित जाल से बाहर निकाला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। ग्राम लोहारा पुनर्वास में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक ज़हरीला कोबरा सांप अचानक गजू कहार के घर में घुस आया। सांप सीधा घर के आंगन में रखे मछली पकड़ने के जाल की ओर बढ़ा और उसी में बुरी तरह फंस गया।

    घर में घुसा कोबरा सांप

    जैसे ही कोबरा जाल में उलझा, घर के सदस्यों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार के लोग घबराकर बाहर की ओर भागे और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बच्चे और महिलाएं सुरक्षित दूरी से खड़े होकर तमाशा देखने लगे, वहीं पुरुष सांप की हरकतों पर नज़र बनाए हुए थे।

    कोबरा ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उलझता ही चला गया। सांप बार-बार फुफकार मार रहा था और उसकी फुंफकार सुनकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। स्थिति गंभीर होती देख गजू कहार और मोहल्ले के लोगों ने तत्काल सर्प मित्र निलेश उपाध्याय को सूचना दी।

    यह भी पढ़ें- MP News: सीवरेज के गड्ढे में फंसी स्कूल बस, मशक्कत कर बुलडोजर से निकाला, 20 बच्चे थे सवार

    सर्प मित्र ने सांप को बाहर निकाला

    लगभग दोपहर 12 बजे निलेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर सावधानीपूर्वक मछली पकड़ने के जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित जाल से बाहर निकाल लिया गया। भीड़ सांसें थामकर यह पूरा घटनाक्रम देखती रही।

    सर्प मित्र निलेश उपाध्याय ने कोबरा को बिना किसी चोट पहुंचाए सुरक्षित रेस्क्यू किया और बाद में उसे पास के जंगल में जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और निलेश उपाध्याय की प्रशंसा की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.