मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के बड़वानी में नौ माह के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई जान

    MP के बड़वानी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नौ माह के शिशु के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंसा पाया गया। बच्चे को कुछ दिनों से सर्दी-खांसी की समस्या थी, जिसके इलाज के दौरान एक्स-रे में यह धातु का टुकड़ा दिखाई दिया।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:38:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:38:55 PM (IST)
    MP के बड़वानी में नौ माह के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई जान
    एक्स-रे में दिखता मंगलसूत्र का पैंडिल, ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल कर दिखाते डॉक्टर।

    HighLights

    1. एक्स-रे में धातु का टुकड़ा मिला।
    2. परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे।
    3. डॉ. बत्रा ने ऑपरेशन कर निकाला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: नौ माह के एक बच्चे में हो रही लगातार सर्दी-खांसी की शिकायत ने परिजनों को चिंता में डाल दिया। जब उन्होंने चिकित्सक की सलाह पर उसका एक्स-रे करवाया, तो रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। एक्स-रे में पता चला कि बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंसा हुआ है।

    गंभीर हालत को देखते हुए परिजन रविवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, समीप ग्राम करी निवासी नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान का कुछ दिनों से बच्चों के डॉक्टर के यहां उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान एक्स-रे में गले में धातु का टुकड़ा दिखने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया।


    जिला अस्पताल में नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपम बत्रा ने बच्चे की जांच कर तत्काल ऑपरेशन की तैयारी की और सफलतापूर्वक गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल निकाल लिया। डॉक्टरों के अनुसार, ऑपरेशन के बाद बच्चा अब खतरे से बाहर है।

    यह भी पढ़ें- लालबाग गोलीकांड: MP पुलिस ने 24 घंटे में तीनों आरोपितों को धरदबोचा, सचिन माने पर रंजिश में चली थी गोली

    यह भी पढ़ें- CRPF महिला जवान की राइफल मैगजीन चोरी का खुलासा, तीन बदमाश पकड़े, 35 कारतूस बरामद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.