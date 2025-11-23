MP के बड़वानी में नौ माह के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: नौ माह के एक बच्चे में हो रही लगातार सर्दी-खांसी की शिकायत ने परिजनों को चिंता में डाल दिया। जब उन्होंने चिकित्सक की सलाह पर उसका एक्स-रे करवाया, तो रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। एक्स-रे में पता चला कि बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंसा हुआ है।

गंभीर हालत को देखते हुए परिजन रविवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, समीप ग्राम करी निवासी नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान का कुछ दिनों से बच्चों के डॉक्टर के यहां उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान एक्स-रे में गले में धातु का टुकड़ा दिखने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया।