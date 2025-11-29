मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नर्मदा नदी पर बने पुल से कूद गया महिला कॉन्स्टेबल का पति, पेड़ पर फंसा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित उतारा

    MP News: जिला मुख्यालय को धार जिले से जोड़ने वाले नर्मदा नदी पर बने करीब दो किलोमीटर लंबे पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बार-बार यहां सुसाइड केस होने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इसके बचाव का समाधान नहीं जुटा पा रहे हैं। अब एक बार भी यहां युवक के छलांग लगाने का केस सामने आया।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 08:31:41 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 08:31:41 PM (IST)
    नर्मदा नदी पर बने पुल से कूद गया महिला कॉन्स्टेबल का पति, पेड़ पर फंसा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित उतारा
    नर्मदा नदी पर बने पुल से कूद गया महिला कॉन्स्टेबल का पति, पेड़ पर फंसा

    HighLights

    1. नर्मदा नदी पर बने पुल से कूद गया महिला कॉन्स्टेबल का पति
    2. नर्मदा नदी पर बने लंबे पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है
    3. पुलिस की खोजबीन में झाड़ियों के बीच पेड़ पर बैठा दिखा युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय को धार जिले से जोड़ने वाले नर्मदा नदी पर बने करीब दो किलोमीटर लंबे पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बार-बार यहां सुसाइड केस होने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इसके बचाव का समाधान नहीं जुटा पा रहे हैं। अब एक बार भी यहां युवक के छलांग लगाने का केस सामने आया।

    गनीमत रही कि युवक के आसमान से गिरे खजूर पर अटके का वाक्या हुआ, अन्यथा अनहोनी हो सकती थी। दरअसल शुक्रवार रात को कोई युवक पुल पर कूद गया था। कोतवाली पुलिस ने इसकी सूचना एसडीईआएफ टीम को दी। इसके बाद एसडीईआरएफ के जवान बचाव संसाधन लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि रात होने से सर्चिंग ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद शनिवार को एसडीईआएफ टीम फिर कसरावद पुल पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया।


    झाड़ियों के बीच पेड़ पर बैठा दिखा युवक

    दिनभर की खोजबीन के दौरान एक व्यक्ति कसरावद पुल से करीब एक किमी दूर किनारे पर झाड़ियों के बीच पेड़ पर बैठा दिखा। बोट की मदद से टीम ने उक्त व्यक्ति को सुरक्षित निकाला और चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा। युवक रातभर किनारे स्थित पेड़ पर बैठा रहा।

    एसडीईआएफ के मुकेश मीणा के अनुसार युवक की पहचान शहर के डीआरपी लाइन निवासी के रूप में हुई है। उसकी पत्नी पुलिस विभाग में आरक्षक हैं। युवक ने छलांग क्यों लगाई, इसको लेकर पुलिस विवेचना कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.