नर्मदा नदी पर बने पुल से कूद गया महिला कॉन्स्टेबल का पति, पेड़ पर फंसा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित उतारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय को धार जिले से जोड़ने वाले नर्मदा नदी पर बने करीब दो किलोमीटर लंबे पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बार-बार यहां सुसाइड केस होने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इसके बचाव का समाधान नहीं जुटा पा रहे हैं। अब एक बार भी यहां युवक के छलांग लगाने का केस सामने आया।

गनीमत रही कि युवक के आसमान से गिरे खजूर पर अटके का वाक्या हुआ, अन्यथा अनहोनी हो सकती थी। दरअसल शुक्रवार रात को कोई युवक पुल पर कूद गया था। कोतवाली पुलिस ने इसकी सूचना एसडीईआएफ टीम को दी। इसके बाद एसडीईआरएफ के जवान बचाव संसाधन लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि रात होने से सर्चिंग ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद शनिवार को एसडीईआएफ टीम फिर कसरावद पुल पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया।