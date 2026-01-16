इंदौर हादसे पर सवाल उठाने से पहले भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगे राहुल गांधी: डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम/ बेतूल: इंदौर में हुए दुखद हादसे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया है। शुक्रवार को माखननगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को इंदौर या किसी भी हादसे पर सवाल उठाने से पहले भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, उस समय प्रदेश में कांग्रेस से मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उस दौर में कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक एंडरसन को देश से बाहर भेजने में मदद की। ऐसे में आज अगर राहुल गांधी इंदौर हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्हें अपने पूर्वजों और अपनी पार्टी द्वारा की गई गलतियों पर भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का वन क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में अंतरण किया। इसके साथ ही नवनिर्मित रेस्ट हाउस सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सदस्य माया नारोलिया, नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, पिपरिया विधायक विजयपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता लाड़ली बहनों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह तक कहा कि बहनें पैसा दारू में उड़ा देती हैं। ऐसी सोच पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ और नाटक की राजनीति कर रही है और जनता हर चुनाव में उन्हें इसका जवाब दे रही है।