इंदौर हादसे पर सवाल उठाने से पहले भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगे राहुल गांधी: डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम/ बेतूल: इंदौर में हुए दुखद हादसे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया है। शुक्रवार को माखननगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को इंदौर या किसी भी हादसे पर सवाल उठाने से पहले भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, उस समय प्रदेश में कांग्रेस से मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उस दौर में कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक एंडरसन को देश से बाहर भेजने में मदद की। ऐसे में आज अगर राहुल गांधी इंदौर हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्हें अपने पूर्वजों और अपनी पार्टी द्वारा की गई गलतियों पर भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।