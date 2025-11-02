मेरी खबरें
    MP में भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन शुरू, इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

    Bhavantar Yojana: राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी में मदद के लिये भावांतर हेल्पलाइन सुविधा प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन का दूरभाष नंबर–0755-2704555 है।

    By Vinay Verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:44:38 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 09:46:42 PM (IST)
    1. भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन काल सेंटर प्रारंभ
    2. हेल्पलाइन का दूरभाष नंबर–0755-2704555 है
    3. सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर कार्य करेगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी में मदद के लिये भावांतर हेल्पलाइन सुविधा प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन का दूरभाष नंबर–0755-2704555 है। योजना के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए किसान, व्यापारी संगठनों, मंडी बोर्ड/मंडी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए भावांतर हेल्पलाइन काल सेंटर प्रारंभ किया गया है।

    सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक करेगी काम

    यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर 2025 से निरंतर योजना अवधि तक कार्यरत रहेगी। हेल्पलाइन प्रतिदिन प्रातः सात बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर कार्य करेगी। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए कोई भी किसान, व्यापारी अथवा संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है।


    आवश्यक जानकारी के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करें

    मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा किसानों, व्यापारियों, हम्माल-तुलावटियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे भावांतर योजना का अधिक से अधिक लाभ लें तथा आवश्यक जानकारी के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करें।

