रिटायर बैंककर्मी को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 23.50 लाख की ठगी, सोना गिरवी रखने जा रहे थे बुजुर्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल: जिले में साइबर अपराधों के प्रति लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर ठगों द्वारा नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। थाना गंज क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर बैंक कर्मी से 23 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैतूल निवासी बसंत कुमार मैदमवार (80) एसबीआई बैंक से हेड कैशियर पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 27 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा था।

कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को दिल्ली पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उसके आधार कार्ड से दिल्ली में सिम कार्ड लिया गया और उसका उपयोग ब्लैकमेलिंग एवं मनी लान्ड्रिंग में हुआ है। ठगों ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया है। कार्रवाई से बचने 23.50 लाख रुपये ट्रांसफर कराए साइबर ठगों ने लगातार कॉल कर उनको मानसिक रूप से भयभीत किया और गिरफ्तारी से बचाने तथा खातों की जांच के नाम पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। भय के कारण फरियादी ने 1 दिसंबर 2025 को अपने एसबीआई खाते से 13.50 लाख रुपये यस बैंक तथा 10 लाख रुपये फिनो बैंक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। इस प्रकार कुल 23.50 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।