नईदुनिया न्यूज, दबोह। दबोह थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 निवासी युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दबोह पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या करने के बाद आरोपितों ने उसका शव सफेद रंग की बाइक से ले जाकर फरदुआ तिराहे पर फेंक दिया था। पुलिस ने 24 और 20 वर्षीय दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, युवती की मौत के मामले में उसकी मां मिथिला विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर करण परिहार और विजय परिहार से पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया।