नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी व्यपवर्तन परियोजना की नर्मदा दायीं तट नहर के अंतर्गत निर्माणाधीन टनल में कथित वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने शासन से तीन सप्ताह में ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 26 नवंबर को करीब आधे घंटे चली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण विवेक तन्खा ने अनुबंधित राशि से अधिक भुगतान, अतिरिक्त निर्माण कार्यों और निर्माण एजेंसी को हुए भुगतानों पर सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने अक्टूबर 2024 की पुरानी रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए कहा कि काफी समय बीत चुका है और कार्य में प्रगति हुई है। शासन को नवीनतम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उसकी अग्रिम प्रति दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।