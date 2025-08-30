मेरी खबरें
    भिंड का वीडियो हुआ वायरल; तालाब से कछुआ पकड़कर कुल्हाड़ी से काटा, फिर उसे खा गए

    Bhind Turtle Killing: भिंड जिले के सिकरी जागीर गांव में ग्रामीणों ने एक विशालकाय कछुए को पकड़कर बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला और उसका मांस निकालकर सामूहिक भोज किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामाजिक संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:37:12 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:45:28 AM (IST)
    1. कछुआ बार-बार कवच में छुपकर जान बचाने की कोशिश करता रहा।
    2. कुल्हाड़ी लेकर खड़े एक ग्रामीण ने उसकी गर्दन ही काट दी।
    3. वीडियो सामने आने के बाद सामाजिक संगठन ने उठाई आपत्ति।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लहार क्षेत्र के सिकरी जागीर गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ ग्रामीण तालाब से एक विशालकाय कछुए को पकड़कर लाए और गांव में बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आसपास खड़े लोग भी तड़पते जलीय जीव को बचाने की बजाए उसका मांस निकालकर गांव में दावत उड़ाई गई। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। शनिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

    वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कछुआ बार-बार अपने कवच में छुपकर जान बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ लोग उसे सड़क पर पटककर डंडे और कुल्हाड़ी से वार करते रहे। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, एक युवक ने कुल्हाड़ी से काट डाला। कछुए को मारने के बाद उसका मांस निकालकर ग्रामीणों ने सामूहिक भोज कर लिया।

    वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठन ने उठाई कार्रवाई की मांग

    सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही इंसानियत ग्रुप के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। उन्होंने इसे वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की दरिंदगी न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज को भी शर्मसार करती है। वन विभाग के रेंजर बसंत शर्मा ने बताया कि टीम गांव पहुंचकर जांच करेगी।

