भिंड का वीडियो हुआ वायरल; तालाब से कछुआ पकड़कर कुल्हाड़ी से काटा, फिर उसे खा गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लहार क्षेत्र के सिकरी जागीर गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ ग्रामीण तालाब से एक विशालकाय कछुए को पकड़कर लाए और गांव में बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आसपास खड़े लोग भी तड़पते जलीय जीव को बचाने की बजाए उसका मांस निकालकर गांव में दावत उड़ाई गई। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। शनिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कछुआ बार-बार अपने कवच में छुपकर जान बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ लोग उसे सड़क पर पटककर डंडे और कुल्हाड़ी से वार करते रहे। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, एक युवक ने कुल्हाड़ी से काट डाला। कछुए को मारने के बाद उसका मांस निकालकर ग्रामीणों ने सामूहिक भोज कर लिया।