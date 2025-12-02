मेरी खबरें
    MP के भिंड में किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़े; फायरिंग का आरोप, थाने में जोरदार हंगामा

    MP News: भिंड में शादी-समारोहों में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर उग्र हो गया। 30 नवंबर की रात भूरा मठी के पास मारपीट के बाद मंगलवार को शास्त्री नगर ए ब्लॉक में दोनों पक्षों में फिर टकराव हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चलवाने का आरोप लगाते हुए देहात थाने में हंगामा कर दिया।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 05:01:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 05:01:09 PM (IST)
    HighLights

    1. 30 नवंबर को भूरा मठी पर हुई मारपीट।
    2. मंगलवार को शास्त्री नगर में फिर झगड़ा।
    3. फायरिंग कराने का गंभीर आरोप सामने आया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शादी-समारोह में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 नवंबर की रात भूरा मठी पर मारपीट के बाद मंगलवार को फिर शास्त्री नगर ए ब्लाक में किन्नरों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए देहात थाने में हंगामा किया। हालांकि, पुलिस की समझाइश के बाद वह मान गए।

    जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर की रात नौ बजे गौरी सरोवर रोड भूरा मठी के पास बृजबिहारी गार्डन में बधाई मांगने को लेकर सिकंदर किन्नर, जगदीश किन्नर ने अपने साथियों के साथ कोमल किन्नर पक्ष की मुस्कान किन्नर और सोम्या किन्नर की मारपीट कर दी। मुस्कान की रिपोर्ट पर देहात थाना पुलिस ने सिकंदर किन्नर, जगदीश, जानवी किन्नर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।


    मंगलवार सुबह जब कोमल किन्नर पक्ष शास्त्री नगर A-ब्लाक में बधाई मांग रही थी, तब सिकंदर किन्नर पक्ष से फिर सामना हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सिकंदर अपने साथियों के साथ देहात थाने में आई और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

    देहात थाना TI ने घटना की जांच कराई तो सिकंदर पक्ष की ओर से ही मारपीट की बात सामने आई। इधर सिकंदर किन्नर का आरोप था, कि कोमल किन्नर ने उसके ऊपर फायरिंग भी कराई है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाया और मामले की जांच कर FIR दर्ज कराने की बात कही।

