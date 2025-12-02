MP के भिंड में किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़े; फायरिंग का आरोप, थाने में जोरदार हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शादी-समारोह में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 नवंबर की रात भूरा मठी पर मारपीट के बाद मंगलवार को फिर शास्त्री नगर ए ब्लाक में किन्नरों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए देहात थाने में हंगामा किया। हालांकि, पुलिस की समझाइश के बाद वह मान गए।

जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर की रात नौ बजे गौरी सरोवर रोड भूरा मठी के पास बृजबिहारी गार्डन में बधाई मांगने को लेकर सिकंदर किन्नर, जगदीश किन्नर ने अपने साथियों के साथ कोमल किन्नर पक्ष की मुस्कान किन्नर और सोम्या किन्नर की मारपीट कर दी। मुस्कान की रिपोर्ट पर देहात थाना पुलिस ने सिकंदर किन्नर, जगदीश, जानवी किन्नर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।