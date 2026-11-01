भिंड में पिता ने रची बेटे की हत्या की साजिश, 3 लाख में दी थी सुपारी; चार गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना अंतर्गत मानपुरा के पास बोरी में मिले युवक के शव के अंधे कत्ल का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। हत्या की साजिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतक के पिता ने ही रची थी।

बेटे की नशे की लत और घरेलू विवादों से परेशान होकर पिता ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपित पिता सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने युवक को ग्वालियर के नशामुक्ति केंद्र से बाहर निकाला और रास्ते में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।