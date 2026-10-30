MP से UP का सफर आसान, ग्वालियर-इटावा फोरलेन का सीमांकन शुरू, राजस्व विभाग करेगा सत्यापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया के बीच अब सड़क के लिए निर्धारित जमीन के सीमांकन का काम शुरू हो गया है। आरओडब्ल्यू के तहत डिमार्केशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इटावा मार्ग पर डिडी के पास हाईवे के दोनों तरफ 22.5-22.5 फीट की दूरी परसीमेंट की मुड्डियां गाड़कर निर्धारित सीमा को चिह्नित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सीमाओं का सत्यापन करेगी।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित होगी कार्रवाई इसमें यह पता लगाया जाएगा कि फोरलेन निर्माण के लिए निर्धारित क्षेत्र में किस किसान की कितनी जमीन आ रही है और किन लोगों के मकान, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान इसकी जद में हैं। सीमांकन और राजस्व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित आगामी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत नियमानुसार, गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, जमीन का सीमांकन शुरू होने के बावजूद हाईवे निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण परियोजना की समयसीमा को लेकर संशय बना हुआ है। एनएच 719 फोरलेन निर्माण के लिए आरओडब्ल्यू के डिमार्केशन के तहत सड़क की निर्धारित सीमा को जमीन पर भौतिक रूप से चिह्नित किया जाता है। इसके लिए संबंधित स्थानों पर सीमेंट की मुड्डियां लगाई जाती हैं, जिससे सड़क के लिए प्रस्तावित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।