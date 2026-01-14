'बेटी ने नाक कटवा दी', समाज में बदनामी के डर से पिता बना जल्लाद, बेटी को खेत में ले जाकर गोलियों से भूना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मेहगांव में पिता ने समाज में बदनामी का हवाला देते हुए शादीशुदा 21 वर्षीय बेटी की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। युवती की 28 नवंबर को ग्वालियर में शादी हुई थी। 28 दिसंबर को पति के साथ शॉपिंग करने गई वहां बहाना बनाकर प्रेमी के साथ भाग गई। कुछ दिन पहले ग्वालियर के कोतवाली थाने पहुंचकर न तो ससुराल और न ही मायके जाने की बात कही थी, इसी बात से पिता नाराज था। मंगलवार को वह मेहगांव में ही पिता को मिली, जिसे फिर समझाने का बहाना कर पिता उसे खेत में ले गया और हत्या कर दी। घटना के दौरान साथ रही मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों के मुताबिक निधि का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था। खिरिया थापक गांव की रहने वाली 21 वर्षीय निधि की शादी ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देवू धानुक से हुई थी। 28 दिसंबर को पति के साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा गई थी। यहां खरीदारी करने के बाद पति से पानी मांगा। पति पानी लेने गया, तभी वह लापता हो गई थी। ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी काफी तलाश किया तो 8 जनवरी 2026 में निधि अकेले ग्वालियर कोतवाली पहुंची, जहां स्वजन भी थाने पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया।