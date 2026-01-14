मेरी खबरें
    By Manoj ShrivastavaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 09:35:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 09:35:35 PM (IST)
    'बेटी ने नाक कटवा दी', समाज में बदनामी के डर से पिता बना जल्लाद, बेटी को खेत में ले जाकर गोलियों से भूना
    पिता ने बेटी को खेत में ले जाकर गोलियों से भूना (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मेहगांव में पिता ने समाज में बदनामी का हवाला देते हुए शादीशुदा 21 वर्षीय बेटी की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। युवती की 28 नवंबर को ग्वालियर में शादी हुई थी। 28 दिसंबर को पति के साथ शॉपिंग करने गई वहां बहाना बनाकर प्रेमी के साथ भाग गई। कुछ दिन पहले ग्वालियर के कोतवाली थाने पहुंचकर न तो ससुराल और न ही मायके जाने की बात कही थी, इसी बात से पिता नाराज था। मंगलवार को वह मेहगांव में ही पिता को मिली, जिसे फिर समझाने का बहाना कर पिता उसे खेत में ले गया और हत्या कर दी। घटना के दौरान साथ रही मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ग्रामीणों के मुताबिक निधि का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था। खिरिया थापक गांव की रहने वाली 21 वर्षीय निधि की शादी ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देवू धानुक से हुई थी। 28 दिसंबर को पति के साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा गई थी। यहां खरीदारी करने के बाद पति से पानी मांगा। पति पानी लेने गया, तभी वह लापता हो गई थी। ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी काफी तलाश किया तो 8 जनवरी 2026 में निधि अकेले ग्वालियर कोतवाली पहुंची, जहां स्वजन भी थाने पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया।


    पिता बोला- बेटी ने नाक कटवा दी

    हालांकि उसने ससुराल व मायके दोनों जगह जाने को तैयार हुई और थाने से चली गई। इसके बाद से ही पिता मनीष उर्फ मुन्नेश धानुक बार-बार कहता था कि बेटी ने “नाक कटवा दी” है और अगर वह कहीं मिल गई तो वह उसे जान से मार देगा। मेहगांव में मिली बेटी, खेत में गोली मारी: मां के अनुसार मंगलवार की शाम बेटी निधि मेहगांव में मिली। दोनों उसे समझाते हुए घर ले जा रहे थे। गांव से पहले जब वह बाथरूम के लिए खेत की ओर गई तो पति ने पीछे से जाकर कट्टे से उसे गोली मार दी। जब वह दौड़कर पहुंची तो बेटी मृत पड़ी थी।

    पति ने कहा कि बेटी ने समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए उसने हत्या कर दी। धमकाया कि अगर किसी को यह बात बताई तो उसे भी गोली मार देगा। वह डर के कारण भाग गई। भाई रामशंकर को पूरी घटना बताई, जिसके बाद वह भाई के साथ रात में थाने पहुंची और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

    खुद ही पुलिस को बताई घटना: बताते हैं कि जब मनीष उर्फ मुन्नेश को लगा कि पत्नी पुलिस को सब बता देगी तो उसने डायल 112 पर काल कर कहा कि उसने बेटी को गोली मार दी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया। मेहगांव थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की असली वजह की तलाश की जा रही है।

