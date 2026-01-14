मेरी खबरें
    भागीरथपुरा में राहुल गांधी... 17 जनवरी को पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, CM ने कहा- राजनीति कर रही कांग्रेस

    MP News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा आएंगे। वे यहां दूषित जल से मृत लोगों के स्वजन से भेंट करेंगे। साथ ही नग ...और पढ़ें

    भागीरथपुरा में राहुल गांधी... 17 जनवरी को पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, CM ने कहा- राजनीति कर रही कांग्रेस
    17 जनवरी को भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी

    1. 17 जनवरी को भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी
    2. CM मोहन यादव बोले- लाशों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस
    3. भागीरपुरा में दूषित पानी की वजह से 21 लोग गंवा चुके जान

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा आएंगे। वे यहां दूषित जल से मृत लोगों के स्वजन से भेंट करेंगे। साथ ही नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस के सभी 71 संगठनात्मक जिलों में मनरेगा कानून में परिवर्तन और दूषित जल की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं का उपवास होगा। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है।

    वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर 17 से 31 जनवरी तक के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में बदलाव कर काम के कानूनी अधिकार को समाप्त करना, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौत और प्रदेश में पानी गुणवत्ता को लेकर विरोध-प्रदर्शन की कार्ययोजना बनाई गई है।


    आपदा में अवसर तलाश कर लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस: मुख्यमंत्री

    इस बीच, इंदौर में नर्मदा के चौथे चरण के कार्यों का भूमिपूजन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग राजनीति के चलते आपदा में अवसर खोज रहे हैं। कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। इंदौरवासी इसे सहन नहीं करेंगे। सकारात्मक विरोध होना चाहिए लेकिन कांग्रेस यह नहीं करेगी।

