भागीरथपुरा में राहुल गांधी... 17 जनवरी को पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, CM ने कहा- राजनीति कर रही कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा आएंगे। वे यहां दूषित जल से मृत लोगों के स्वजन से भेंट करेंगे। साथ ही नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस के सभी 71 संगठनात्मक जिलों में मनरेगा कानून में परिवर्तन और दूषित जल की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं का उपवास होगा। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर 17 से 31 जनवरी तक के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में बदलाव कर काम के कानूनी अधिकार को समाप्त करना, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौत और प्रदेश में पानी गुणवत्ता को लेकर विरोध-प्रदर्शन की कार्ययोजना बनाई गई है।