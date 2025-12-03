भिंड की मेहगांव उपजेल के बाहर फायरिंग से फैली दहशत, देशी पिस्टल से प्रहरी पर चलाई गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के मेहगांव उपजेल के बाहर मंगलवार रात करीब आठ बजे फायरिंग से दहशत फैल गई। आरोपी ने जेल प्रहरी को धमकाने के बाद हवा में फायर किया और मौके से भाग निकला। घटना मंगलवार देर शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। फायरिंग करने वाला आरोपी गोलू तोमर मुरैना जिले के अंबाह थाना क्षेत्र के मढ़ेला का निवासी है। वह मंगलवार शाम चार पहिया वाहन से उपजेल के बाहर पहुंचा था।

3-4 दिन पहले पिता से हुआ था विवाद एसडीओपी मेहगांव संजय कोच्छा ने बताया कि जेल प्रहरी आलोक शर्मा और आरोपी गोलू तोमर के परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा है। तीन-चार दिन पहले गोलू के पिता और प्रहरी आलोक शर्मा के बीच गाड़ी को लेकर कहासुनी हुई थी।

बहस हुई, थोड़ी दूर गया और फायर कर दिया घटना वाले दिन गोलू ने पहले प्रहरी आलोक शर्मा से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रहरी ने उसे वहां से जाने को कहा। इसके बाद गोलू थोड़ी दूर गया और अचानक कट्टे से फायर कर दिया। गोली चलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और आरोपी फरार हो गया। प्रहरी ने अभी नहीं की लिखित शिकायत फायरिंग की सूचना पर मेहगांव पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच एसआई कौशलेंद्र गुर्जर कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि, खबर लिखे जाने तक प्रहरी की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।