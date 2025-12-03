मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भिंड की मेहगांव उपजेल के बाहर फायरिंग से फैली दहशत, देशी पिस्टल से प्रहरी पर चलाई गोली

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मेहगांव उपजेल के प्रहरी पर एक बदमाश ने कट्टे से गोली चला दी। आरोपी और प्रहरी के परिवार के बीच पिछले दिनों विवाद हुआ था। जिस पर वह जेल के बाहर ही उससे विवाद करने पहुंच गया। प्रहरी ने जब उससे वहां से जाने को कहा तो कुछ दूर जाकर उसने गोली चला दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:18:53 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 09:24:49 AM (IST)
    भिंड की मेहगांव उपजेल के बाहर फायरिंग से फैली दहशत, देशी पिस्टल से प्रहरी पर चलाई गोली

    HighLights

    1. जेल प्रहरी आलोक शर्मा और आरोपी गोलू तोमर के परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा है।
    2. कुछ दिन पहले गोलू के पिता और प्रहरी आलोक शर्मा के बीच गाड़ी को लेकर कहासुनी हुई थी।
    3. मेहगांव उपजेल प्रभारी ने कहा, जेल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के मेहगांव उपजेल के बाहर मंगलवार रात करीब आठ बजे फायरिंग से दहशत फैल गई। आरोपी ने जेल प्रहरी को धमकाने के बाद हवा में फायर किया और मौके से भाग निकला। घटना मंगलवार देर शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। फायरिंग करने वाला आरोपी गोलू तोमर मुरैना जिले के अंबाह थाना क्षेत्र के मढ़ेला का निवासी है। वह मंगलवार शाम चार पहिया वाहन से उपजेल के बाहर पहुंचा था।

    3-4 दिन पहले पिता से हुआ था विवाद

    एसडीओपी मेहगांव संजय कोच्छा ने बताया कि जेल प्रहरी आलोक शर्मा और आरोपी गोलू तोमर के परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा है। तीन-चार दिन पहले गोलू के पिता और प्रहरी आलोक शर्मा के बीच गाड़ी को लेकर कहासुनी हुई थी।


    बहस हुई, थोड़ी दूर गया और फायर कर दिया

    घटना वाले दिन गोलू ने पहले प्रहरी आलोक शर्मा से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रहरी ने उसे वहां से जाने को कहा। इसके बाद गोलू थोड़ी दूर गया और अचानक कट्टे से फायर कर दिया। गोली चलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और आरोपी फरार हो गया।

    प्रहरी ने अभी नहीं की लिखित शिकायत

    फायरिंग की सूचना पर मेहगांव पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच एसआई कौशलेंद्र गुर्जर कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि, खबर लिखे जाने तक प्रहरी की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।

    जेल प्रभारी बोलीं- अंदर कुछ नहीं हुआ

    उधर, मेहगांव उपजेल प्रभारी ममता ने कहा, जेल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई है, न ही ऐसी कोई जानकारी मुझे दी गई है। हो सकता है कि परिसर के बाहर कुछ हुआ हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.