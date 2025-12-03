मेरी खबरें
    भिंड के पुलेह मोड़ पर दो बाइक की टक्कर में चार लोग घायल, पैदल जा रहा किसान भी आया चपेट में

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ऊमरी थाना इलाके में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार लोग घायल हो गए। हादसे में सड़क से पैदल जा रहा एक किसान भी चपेट में आ गया। किसान के सिर में चोट लगी है। एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ऊमरी थाना अंतर्गत पांडरी रोड स्थित पुलेह मोड़ पर दो बाइक आमने-सामने टकरा गई। जिससे बाइक सवार तीन और एक किसान घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बुधवार सुबह 10.30 बजे की है।

    23 वर्षीय अंकुल पुत्र सुखराम जाटव निवासी पांडरी बुधवार को अपने ताऊ 52 वर्षीय महानपाल पुत्र रामेश्वर जाटव को लेकर बाइक से ऊमरी आ रहे थे। पुलेह मोड़ पर सामने से आ रहे बाइक सवार 30 वर्षीय सोनू पुत्र रामकिशन जाटव निवासी अकोड़ा ने टक्कर मार दी। इससे तीनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए।


    पैदल जा रहे किसान के ऊपर गिरा बाइक सवार

    बताया जाता है, कि दोनों बाइक सवार टकराने के बाद सोनू की बाइक अनियंत्रित होकर खेत पर पैदल जा रहे 47 वर्षीय रामकिशोर पुत्र मंटू बघेल निवासी पुलावली थाना ऊमरी से टकरा गए। जिससे किसान के सिर में चोट लग गई। घायलों को ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां ट्रामा वार्ड में घायलों का उपचार चल रहा है।

