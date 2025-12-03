भिंड के पुलेह मोड़ पर दो बाइक की टक्कर में चार लोग घायल, पैदल जा रहा किसान भी आया चपेट में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ऊमरी थाना अंतर्गत पांडरी रोड स्थित पुलेह मोड़ पर दो बाइक आमने-सामने टकरा गई। जिससे बाइक सवार तीन और एक किसान घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बुधवार सुबह 10.30 बजे की है।

23 वर्षीय अंकुल पुत्र सुखराम जाटव निवासी पांडरी बुधवार को अपने ताऊ 52 वर्षीय महानपाल पुत्र रामेश्वर जाटव को लेकर बाइक से ऊमरी आ रहे थे। पुलेह मोड़ पर सामने से आ रहे बाइक सवार 30 वर्षीय सोनू पुत्र रामकिशन जाटव निवासी अकोड़ा ने टक्कर मार दी। इससे तीनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए।