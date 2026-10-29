भिंड के गौरी सरोवर का होगा सौंदर्यीकरण, वाराणसी की तर्ज पर तैयार होंगे भव्य घाट; तीन करोड़ रुपये होंगे खर्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के गौरी सरोवर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नपा ने विकास कार्यों की तैयारी की है। सरोवर पर चंदू की तिवारिया और शनिदेव मंदिर के पास यूपी के वाराणसी की तर्ज पर भव्य घाटों का निर्माण कराया जाएगा।

इसके साथ ही सरोवर में मिलने वाले नालों के गंदे पानी को रोकने के लिए रिटर्निंगवाल और नालों का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं और इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, दीपावली के बाद इन कार्यों को शुरू कराने की तैयारी है।

वहीं, गौरी सरोवर के दूसरी तरफ सड़क निर्माण की योजना भी बनाई गई है। इसके तहत चक्कर वाली पुलिया से सरोवर के किनारे होते हुए कब्रिस्तान के पास से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मार्ग को बीटीआई रोड पर स्थित पानी की टंकी के पास तक जोड़ने की योजना है। इसके लिए नपा ने एस्टीमेट तैयार किया है। सड़क बनने से बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट और गौरी सरोवर के बीच आवागमन आसान होने के साथ शहर की यातायात व्यवस्था को भी राहत मिलने की उम्मीद है। गौरी सरोवर में चक्कर वाली पुलिया और हाउसिंग कॉलोनी की ओर से आने वाले नालों का पानी पहुंच रहा है। इससे सरोवर के जल की स्वच्छता बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है।