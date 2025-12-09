मेरी खबरें
    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:17:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:17:18 PM (IST)
    5 लाख नहीं दिए तो प्रेमिका ने दी केस की धमकी, तनाव में युवक ने खाया जहर, FIR दर्ज
    तनाव में युवक ने खाया जहर।

    HighLights

    1. प्रेम-प्रसंग में दबाव और 5 लाख की मांग से परेशान युवक ने जहर खाकर जान दी
    2. पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया
    3. आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण मानते हुए धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना पुलिस ने युवक के आत्महत्या के एक मामले की मर्ग जांच पूरी होने के बाद आरोपित दिव्या दीक्षित के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया है। घटना 21 नवंबर 2025 की है।34 वर्षीय पंकज सिंह पुत्र साहब सिंह भदौरिया निवासी महावीर नगर को 21 नवंबर को करीब 11.45 बजे दोस्त गौरव तोमर ने फोन कर सूचना दी कि तुम्हारे छोटे भाई 32 वर्षीय सुशील ने आइपीएस रोड विरधनपुरा पुलिया के पास हनुमान मंदिर के समीप जहरीला पदार्थ खा लिया है। स्वजन जब मौके पर पहुंचे, तो वह वहां नहीं मिला। बाद में सूचना मिली कि उसकी हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। लेकिन ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

    प्रेम-प्रसंग में दबाव में दी जान

    मर्ग जांच के दौरान मृतक के भाई पंकज सिंह ने बताया कि सुशील का डेढ़ साल से दिव्या दीक्षित पत्नी प्रगति दीक्षित निवासी ब्रह्मपुरी चतुर्वेदी नगर से प्रेम-प्रसंग था। दिव्या उस पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी और धमकी देती थी कि यदि उसने शादी नहीं की तो वह उस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देगी। स्वजन ने बताया कि दिव्या की इन धमकियों और पैसों की मांग से सुशील मानसिक रूप से बेहद परेशान था।


    दिव्या ने सुशील को फोन कर 5 लाख मांगे

    स्वजनों ने बताया कि घटना से एक रात पहले 20 नवंबर को दिव्या ने सुशील को फोन कर 5 लाख रुपये लाने और शादी न करने पर दुष्प्रचार की धमकी दी थी। इसी तनाव में सुशील ने अगले दिन जहरीला पदार्थ खा लिया। एंबुलेंस चालक नीरज जाटव ने अपने बयान में दिव्या के साथ मौजूदगी की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर और प्री-एमएलसी रिपोर्ट ने भी मृतक के साथ दिव्या की सहभागिता की पुष्टि की।

    मौत कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई

    पीएम रिपोर्ट के अनुसार मौत कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई। मर्ग जांच में एकत्र दस्तावेजों और कथनों से यह स्पष्ट हुआ कि दिव्या दीक्षित के लगातार दबाव, पैसों की मांग और धमकियों के कारण सुशील ने आत्महत्या की। जांच अधिकारी ने इसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण मानते हुए धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

    देहात थाना टीआइ मुकेश शाक्य ने कहा कि मर्ग जांच में उपलब्ध साक्ष्यों, कथनों और डिजिटल प्रमाणों से आरोपियों का कृत्य आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की श्रेणी में पाया गया है। अपराध दर्ज किया जा गया है।

