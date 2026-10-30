IND vs NZ: ऑकलैंड टी-20 में भारत की शर्मनाक हार, 40 हजार दर्शकों के सामने फिलिप्स और ब्रेसवेल का धमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया। ऑकलैंड में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को शर्मनाक तरीके से 87 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा था।
40 हजार दर्शकों के सामने 260 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी और 87 रनों की शर्मनाक हार मिली। कीवी टीम की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने ऐतिहासिक शतक लगाया। इस दौरान ग्लेन ने 49 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली।
मयंक यादव ने झटके 3 विकेट
फिलिप्स के बल्ले से 6 चौके और 10 छक्के निकले। इसके अलावा ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रन ठोक दिए। वह इस पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे। भारत की ओर से तेज गेंदबाद मयंक यादव को 3 विकेट हासिल हुए।
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसे मयंक यादव ने सही साबित किया। मयंक ने पहले ही ओवर में टिम सीफर्ट का विकेट चटकाया। इसके बाद तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल का विकेट भी चटका दिया।
यह भी पढ़ें- ICC Ranking: विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा टी-20 में फिर बादशाह, ईशान किशन से छीना नंबर वन ताज, टेस्ट रैंकिंग में भी हुई उठापटक
डेथ ओवर में लुटाए रन
भारतीय टीम की हार की वजह खराब डेथ ओवर में गेंदबाजी रही। जहां भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी के पांच ओवरों में 85 रन लुटा दिए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 259 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।
भारत की खराब शुरुआत
बड़े स्कोर के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत की जरुरत थी। मगर एक ही ओवर में भारत ने दो विकेट गंवा दिए। संजू सैमसन सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौटे। चोट के बाद वापसी कर रहे ईशान किशन खाता भी नहीं खोल पाए। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम कभी उबर ही नहीं पाई और मैच गंवा दिया।
यह भी पढ़ें- IND vs NZ 4th T20: 40 हजार दर्शकों के सामने कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला, यहां जान लीजिए सबकुछ