IND vs NZ: ऑकलैंड टी-20 में भारत की शर्मनाक हार, 40 हजार दर्शकों के सामने फिलिप्स और ब्रेसवेल का धमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया। ऑकलैंड में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को शर्मनाक तरीके से 87 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा था।

40 हजार दर्शकों के सामने 260 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी और 87 रनों की शर्मनाक हार मिली। कीवी टीम की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने ऐतिहासिक शतक लगाया। इस दौरान ग्लेन ने 49 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली।