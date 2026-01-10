मिशन बोर्ड रिजल्ट 2026: अच्छे नंबर आने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का अहम फैसला, जारी की नई गाइडलाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट अच्छे आएं, इसके लिए अभी से फोकस कर रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है, कि स्कूल प्रबंधन को इसके लिए क्या करना है?, शिक्षकों को क्या करना है और विद्यार्थियों को तनाव रहित कैसे रहना है। जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने बताया कि गाइडलाइन में बताया गया है, कि परीक्षा को अभी करीब डेढ़ माह शेष हैं और इसमें रिजल्ट सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर लिए जाएं। बता दें कि पिछले साल हाईस्कूल का रिजल्ट 47 और 12वीं का 45 प्रतिशत अन्य वर्षों की तुलना में कम रहा था।