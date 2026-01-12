MP Board Exam 2026: सभी केंद्रों पर CCTV से होगी लाइव निगरानी, 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य, देखें पूरा शेड्यूल

नकल पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से इस वर्ष सभी 50 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा के दौरान तीन घंटे तक लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला एवं प्रदेश स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से लगातार की जाएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, संदिग्ध गतिविधि या नकल की आशंका पर संबंधित केंद्र पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
इस वर्ष जिले में बोर्ड परीक्षाओं में कुल 33,763 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इनमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में 19,342 छात्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा में 14,421 छात्र सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र अधीक्षकों, सहायक केंद्र अधीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों एवं उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वाड) की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जा रही है, ताकि परीक्षा संचालन निर्बाध और व्यवस्थित रूप से हो सके।
एमपी बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी, 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रश्नपत्रों की सुरक्षित आपूर्ति, परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाओं का सुरक्षित संधारण तथा मूल्यांकन केंद्रों तक सुरक्षित परिवहन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। स्ट्रान्ग रूम, पुलिस सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। वहीं, प्रशासन और शिक्षा विभाग की इन सख्त व्यवस्थाओं के बीच जिले में बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी और अनुशासित वातावरण में संपन्न कराने का दावा किया जा रहा है।
बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या नकल की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकल में लिप्त पाए जाने पर जहां परीक्षार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, वहीं ड्यूटी में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - आरडी मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड।
