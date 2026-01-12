MP Board Exam 2026: सभी केंद्रों पर CCTV से होगी लाइव निगरानी, 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य, देखें पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्णतः नकलमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने व्यापक और सख्त तैयारियां (MP Board Exam Guidelines 2026) कर ली हैं। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 40 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि 10 केंद्र सामान्य घोषित किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है।

सीसीटीवी कैमरों से होगी लाइव निगरानी और कंट्रोल रूम से निगरानी नकल पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से इस वर्ष सभी 50 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा के दौरान तीन घंटे तक लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला एवं प्रदेश स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से लगातार की जाएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, संदिग्ध गतिविधि या नकल की आशंका पर संबंधित केंद्र पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।