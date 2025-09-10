MP News: पुलिस स्टेशन में घुसा सात फीट लंबा अजगर, थाने में मचा हड़कंप; 20 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड: शहर के बाइपास स्थित अजाक थाना प्रभारी वीबीएस परिहार के आफिस में बुधवार सुबह 8.40 बजे अचानक सात फीट लंबा अजगर सरकता हुआ दिखाई दिया। अजगर को देखते ही पुलिस जवानों के हाथ-पांव फूल गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस जवान कुर्सियां छोड़कर बाहर निकल गए। आफिस में सांप होने की जानकारी फैलते ही भीड़ जमा हो गई। इधर अजगर बार-बार फन फैलाकर सरक रहा था और थान के भीतर दहशत का माहौल बना रहा। एक जवानने तत्काल सूचना सर्प मित्र जग्गू परिहार को दी गई।

20 मिनट के प्रयास के बाद पकड़ा गया अजगर

जग्गू परिहार ने मौके पर पहुंचकर बिना समय गंवाए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। करीब 20 मिनट के प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने अजगर को काबू में कर लिया। जग्गू ने बताया कि अजगर करीब सात फीट लंबा था। लगातार छटपटा रहा था, लेकिन अनुभव और सावधानी से इसे पकड़ा गया।

बाद में इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। थाने मे टीआइ चेंबर में सात फीट लंबे अजगर की मौजूदगी से यह सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर शहर के बीचोबीच यह सांप कैसे पहुंच गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम की तत्परता से बड़ी अनहोनी टल गई।