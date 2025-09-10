मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: पुलिस स्टेशन में घुसा सात फीट लंबा अजगर, थाने में मचा हड़कंप; 20 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

    MP News: शहर के अजाक थाना परिसर में बुधवार सुबह अचानक सात फीट लंबा अजगर घुस आया। पुलिस जवानों में हड़कंप मच गया। सर्पमित्र जग्गू परिहार ने 20 मिनट के प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ा। राहत की बात रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 02:23:46 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 02:31:37 PM (IST)
    MP News: पुलिस स्टेशन में घुसा सात फीट लंबा अजगर, थाने में मचा हड़कंप; 20 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
    टीआइ के चेंबर में घुसा सात फीट लंबा अजगर, 20 मिनट में किया रेस्क्यू

    HighLights

    1. TI के चेंबर में घुसा सात फीट लंबा अजगर
    2. करीब 20 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
    3. शहर के बाइपास अजाक थाने की घटना

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड: शहर के बाइपास स्थित अजाक थाना प्रभारी वीबीएस परिहार के आफिस में बुधवार सुबह 8.40 बजे अचानक सात फीट लंबा अजगर सरकता हुआ दिखाई दिया। अजगर को देखते ही पुलिस जवानों के हाथ-पांव फूल गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    पुलिस जवान कुर्सियां छोड़कर बाहर निकल गए। आफिस में सांप होने की जानकारी फैलते ही भीड़ जमा हो गई। इधर अजगर बार-बार फन फैलाकर सरक रहा था और थान के भीतर दहशत का माहौल बना रहा। एक जवानने तत्काल सूचना सर्प मित्र जग्गू परिहार को दी गई।

    20 मिनट के प्रयास के बाद पकड़ा गया अजगर

    जग्गू परिहार ने मौके पर पहुंचकर बिना समय गंवाए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। करीब 20 मिनट के प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने अजगर को काबू में कर लिया। जग्गू ने बताया कि अजगर करीब सात फीट लंबा था। लगातार छटपटा रहा था, लेकिन अनुभव और सावधानी से इसे पकड़ा गया।

    बाद में इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। थाने मे टीआइ चेंबर में सात फीट लंबे अजगर की मौजूदगी से यह सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर शहर के बीचोबीच यह सांप कैसे पहुंच गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम की तत्परता से बड़ी अनहोनी टल गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.